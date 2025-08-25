“El Mayo” Zambada pasará su vida en prisión; Pam Bondi lo califica como “terrorista extranjero”

El gobierno de Estados Unidos calificó como una victoria histórica la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien aceptó su responsabilidad por dirigir una organización criminal y enfrentar cargos bajo la ley RICO.

La fiscal general Pamela Bondi declaró que Zambada, de 75 años, “es un terrorista extranjero que cometió crímenes horribles contra el pueblo estadounidense” y advirtió que el capo “pasará el resto de su vida tras las rejas en una prisión de Estados Unidos”.

Bondi destacó que el caso representa un avance crucial en los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para eliminar organizaciones criminales trasnacionales y proteger a la ciudadanía de las drogas y la violencia.

Reacciones de autoridades de EE. UU.

Además de Bondi, autoridades como el director del FBI, Kash Patel, y el titular de la DEA, Terrance Cole, subrayaron que el Cártel de Sinaloa inundó durante décadas a Estados Unidos con cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo, generando miles de muertes.

La sentencia contra Zambada está programada para el 13 de enero de 2026, donde enfrentará cadena perpetua obligatoria y un decomiso por 15 mil millones de dólares.

Con este fallo, tanto “El Mayo” como Joaquín “El Chapo” Guzmán, los dos fundadores del Cártel de Sinaloa, permanecerán el resto de sus vidas en prisiones estadounidenses, sin posibilidad de libertad condicional.

