“El Mayo” Zambada no quiere cambiar a su abogado, en nueva audiencia en EU

Durante la audiencia celebrada hoy 15 de enero ante una Corte de Nueva York, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, confirmó su decisión de no cambiar de abogado, a pesar de un posible conflicto de intereses.

Según reveló el periodista Jesús García, a través de sus redes sociales, el abogado en cuestión, Frank Pérez, también representa a su hijo, Vicente “El Vicentillo” Zambada, en el mismo caso, que recientemente fue reaprendido en el país vecino.

“Entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente en el caso presentado en Estados Unidos (…) no quiero tener un abogado diferente. Quiero que Frank Pérez me represente”, fue lo que declaró el capo del narco durante su audiencia.