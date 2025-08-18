Ismael “El Mayo Zambada” se declarará culpable en Estados Unidos para evitar ir a juicio

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declarará culpable la próxima semana en Nueva York. De acuerdo con documentos judiciales, el narcotraficante mexicano tiene previsto aceptar cargos en una audiencia programada para el 25 de agosto, lo que le permitirá evadir un juicio completo en Estados Unidos.

Lo que dicen los documentos judiciales

De acuerdo con una orden del juez Brian Cogan, la vista preliminar se convirtió en audiencia para cambio de declaración, un paso que confirma la negociación entre la defensa y la fiscalía. La decisión de El Mayo Zambada de declararse culpable llega después de que el gobierno estadounidense descartó la pena de muerte en su caso.

Los cargos en contra El Mayo Zambada

El Mayo Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 tras aterrizar en suelo estadounidense en un pequeño avión junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Ese mismo año, en septiembre, se declaró no culpable de 17 delitos, entre ellos asesinato, tráfico de armas y narcotráfico, con especial énfasis en la distribución de fentanilo, droga responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en EE.UU.

Un posible acuerdo con la fiscalía

El acuerdo de culpabilidad de El Mayo Zambada podría derivar en una condena más baja que la de su socio, el Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en el mismo tribunal. Este tipo de pactos también han sido utilizados por los Chapitos, como Ovidio Guzmán López, quien en 2023 aceptó cargos en Chicago para evitar ir a juicio.

La captura El Mayo en 2024 detonó una serie de enfrentamientos internos en el cártel de Sinaloa, dejando más de 1,200 muertos y 1,400 desaparecidos en el estado, según cifras oficiales. Actualmente, varios líderes del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero, también esperan juicio en Estados Unidos tras ser entregados por México.

Con información de la Agence France-Presse

