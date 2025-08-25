Ismael “El Mayo” Zambada se declara culpable en Estados Unidos; admite sobornos a políticos

El narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable este lunes en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, por cargos de narcotráfico y crimen organizado.

El sinaloense de 77 años reconoció que desde 1969 se involucró en actividades de tráfico de drogas y que entre 1980 y 2024 su organización trasladó 1 millón 500 mil kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

En la audiencia, Zambada afirmó que su grupo criminal operó mediante pagos a policías, mandos militares y políticos mexicanos. También aceptó la incautación de bienes y activos por 15 mil millones de dólares y pidió perdón a las sociedades de México y Estados Unidos.

El juez Brian Cogan informó que la sentencia se dictará el 13 de enero de 2026 y que la condena será cadena perpetua obligatoria.

Acuerdo de “El Mayo” Zambada con la Fiscalía

De acuerdo con la acusación, Zambada enfrentaba 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, uso de armas y conspiración criminal. Como parte del acuerdo con la fiscalía, aceptó los cargos principales de conspiración RICO y dirección de empresa criminal continua, lo que dejó fuera la posibilidad de la pena de muerte.

Zambada fue considerado líder del Cártel de Sinaloa, junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán, bajo cuyo mando la organización se convirtió en una de las de mayor alcance en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

El abogado Frank Pérez, defensor de Zambada, declaró al salir de la audiencia que su cliente no aportará más información de la que reconoció en la corte.