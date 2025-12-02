El Mayo Zambada recibirá sentencia en enero

La audiencia en la que se dictará sentencia a Ismael El Mayo Zambada será adelantada un día por decisión de la Corte del Distrito Este de Nueva York en Estados Unidos, según lo establecido en el calendario actualizado para enero de 2026. La reprogramación ocurrirá después de que Joaquín Guzmán López aceptara su participación en hechos clave relacionados con el caso.

El adelanto de la audiencia, que inicialmente estaba previsto para el 13 de enero, responderá a ajustes internos del tribunal. Ahora, la cita para emitir sentencia contra Mayo Zambada quedará fijada para el 12 de enero, a las 10:00 horas, lo que marcará un cambio significativo en el proceso judicial que se sigue en su contra.

Los hechos dados a conocer el 1 de diciembre señalan que la fecha original se encontraba programada para el 13 de enero de 2026. No obstante, con la modificación anunciada, la nueva audiencia tendrá lugar un día antes, manteniendo el horario matutino establecido por Estados Unidos.

Hasta el momento, se desconocerán las razones específicas que motivaron el cambio en la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, decisión atribuida directamente al juez Brian Cogan. El ajuste también modifica la hora original, ya que anteriormente se había marcado para las 11:00 horas del 13 de enero.

Con esta nueva fecha, Mayo Zambada dispondrá de plazo hasta el 29 de diciembre de 2025 para presentar objeciones, mientras que la respuesta de Estados Unidos deberá ser emitida antes del 5 de enero de 2026. Estos tiempos procesales serán determinantes para el desarrollo del juicio.

En cuanto a la sentencia que podría recibir Ismael El Mayo Zambada, la fiscal general estadounidense Pam Bondi afirmará que, debido a su rol dentro del Cártel de Sinaloa, el acusado podría pasar el resto de su vida en prisión. La funcionaria destacó que la legislación en Estados Unidos considera penas desde cinco años hasta cadena perpetua por delitos de narcotráfico.

En agosto de 2025, Mayo Zambada se declaró culpable de dos de los cargos en su contra tras llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses derivado de su detención en 2024. Aunque enfrentaba 17 cargos, sólo será sometido a un juicio en Nueva York.

Con la audiencia adelantada al 12 de enero, el proceso judicial contra Ismael El Mayo Zambada entrará en su fase final, a la espera de una sentencia que podría representar el capítulo más importante en la historia del caso.