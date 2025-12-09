Abogado de “El Mayo” Zambada solicita posponer fecha de sentencia en Nueva York

La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada pidió formalmente a la corte federal del Distrito Este de Nueva York un aplazamiento de 90 días antes de que sea dictada la sentencia en su contra, originalmente señalada para el 12 de enero de 2026. El abogado del capo, Frank A. Pérez, presentó la solicitud ante el juez Brian M. Cogan, argumentando la necesidad de tiempo adicional para preparar un memorándum de sentencia.

Según el documento, la defensa afirma que parte de la evidencia atenuante que pretenden presentar proviene de testigos y familiares ubicados en diversas regiones de México, zonas que actualmente atraviesan por altos niveles de violencia. Esa situación, subraya la defensa, ha dificultado la localización, comunicación y traslado de las personas que aportarían información clave.

“El Mayo Zambada”, de 78 años, se declaró culpable en agosto pasado de dos cargos relacionados con conspiración y la dirección de una empresa criminal continua para importar y distribuir drogas, bajo la jurisdicción de la ley estadounidense RICO. Con ese acuerdo evitó la pena de muerte y un juicio público, pero quedó a la espera de la sentencia definitiva para 17 cargos en su contra.

La defensa sostiene que la solicitud de aplazamiento no persigue una dilación innecesaria, sino garantizar que la sentencia se dicte con la información más completa posible, lo que incluye cartas de familiares, declaraciones de testigos y otros elementos mitigantes aún pendientes. Hasta ahora, no hay una postura firme de la corte ni una fecha nueva definida: todo dependerá de la decisión del juez Cogan.

El caso de “El Mayo Zambada” vuelve a poner en relieve la complejidad de juzgar a narcotraficantes en Estados Unidos cuando buena parte de los indicios relevantes descansan en territorio mexicano, bajo condiciones de inseguridad e inestabilidad. La prórroga solicitada puede demorar meses más la conclusión de un proceso que sigue acaparando la atención internacional.