Mazda confirma que continuará operaciones en México: Sheinbaum

Luego de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y el CEO de la automotriz japonesa, Mazda, Masahiro Moro, celebrada en Palacio Nacional, ha confirmado que continuará sus operaciones en México pese a un entorno global de sanciones arancelarias y cambios en el comercio internacional.

Especialistas financieros advierten que la decisión ratifica la confianza en México como plataforma de producción y abre esperanzas para la continuidad de la cadena automotriz mexicana, pues se da en un momento en que la industria automotriz mexicana se encuentra bajo presión no solo por el tema arancelario, sino por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lee más: Claudia Sheinbaum informa que siguen 119 caminos y puentes afectados por lluvias

Durante la reunión se destacó que Mazda ve en México “un potencial enorme” para el desarrollo de autos híbridos y eléctricos, si bien por ahora la prioridad será la transición hacia híbridos en lugar de lanzarse de lleno al segmento eléctrico puro. La mandataria Sheinbaum subrayó que la empresa acordó que ese camino de transición era “más funcional” para el ámbito nacional.

La reunión también anticipó que la colaboración entre Mazda y el gobierno nacional estará orientada hacia la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos, aunque el énfasis estará primero en los modelos híbridos.