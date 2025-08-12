VIDEO: ¡Mbappé inicia su reinado! La mítica ’10’ del Real Madrid ya tiene gol

Kylian Mbappé marcó su primer gol con la emblemática camiseta número 10 del Real Madrid, un evento que trasciende lo deportivo por su fuerte carga simbólica.

Este hito ocurrió este martes 12 de agosto de 2025 durante un partido amistoso de pretemporada contra el WSG Tirol austríaco, que sirvió como un augurio para su segunda temporada en el club merengue.

Recibir el número 10 en el Real Madrid no es un hecho menor; es un dorsal cargado de historia, lucido por leyendas como Puskás, Figo y, más recientemente, Luka Modrić. Al asignarle este número, el club madridista confirma el estatus de superestrella del delantero francés.

Solo transcurrieron trece minutos de juego cuando se produjo la primera conexión decisiva del año. Lanzado en profundidad por un pase milimétrico de Arda Güler, Mbappé demostró su velocidad. Con un control perfecto de la pierna izquierda, dejó atrás a un defensor y culminó con un remate preciso que encontró la red.

Su celebración, un gesto hacia su nuevo número en la espalda, dejó en claro quién es el nuevo jefe del ataque madrileño.

Un símbolo de poder y liderazgo

Este gol, ampliamente compartido en redes sociales, solidifica la nueva dimensión del delantero francés. Su función no es solo ser un goleador, sino el punto central del juego madridista.

Aunque solo es una estadística de un partido de preparación, el valor simbólico de este primer tanto es mucho más profundo. La etapa del número 10 ha comenzado, y lo ha hecho con un gol.

La conexión Güler-Mbappé

Esta primera anotación también destaca una asociación muy prometedora. La calidad del pase de Arda Güler, junto con el desmarque de Mbappé y su definición, ofreció un adelanto de lo que podría ser una de las principales armas del Real Madrid esta temporada.

En un equipo donde Xabi Alonso ha renovado su plantilla, este dúo ya exhibe automatismos claros, una excelente noticia para el entrenador vasco a una semana del reinicio del campeonato contra Osasuna, el 19 de agosto.