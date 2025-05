McLaren domina la clasificación en Barcelona y se adueña de la primera fila

McLaren fue el gran protagonista de la sesión de clasificación para el Gran Premio de España 2025. El equipo británico logró un impresionante 1-2 en la parrilla de salida del Circuit de Barcelona-Catalunya, con Oscar Piastri llevándose la pole position gracias a un tiempo de 1:11.546, seguido muy de cerca por su compañero Lando Norris, quien quedó a tan solo 209 milésimas. La escudería de Woking demostró tener un auto perfectamente balanceado para las exigencias del trazado catalán, y sus pilotos respondieron con vueltas impecables.

Oscar Piastri continúa consolidándose como uno de los talentos más firmes de la parrilla. Con esta actuación, confirma que no solo tiene velocidad, sino también cabeza fría para sacar lo mejor en el momento crucial. Norris, por su parte, sigue sumando resultados sólidos y es claro contendiente a la victoria si logra una buena salida el domingo.

OSCAR PIASTRI IS ON POLE POSITION! 🥇👏

The McLaren driver leads a 1-2 for the team ahead of Verstappen and Russell!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3uBGHv5SPM

— Formula 1 (@F1) May 31, 2025