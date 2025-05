My Chemical Romance regresa a México con su gira “The Black Parade North American Tour”

Luego de su aclamada actuación en el Corona Capital 2022, My Chemical Romance ha confirmado su regreso a la Ciudad de México con un esperado concierto el próximo año.

La banda, encabezada por Gerard Way, se presentará el 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira internacional “The Black Parade North American Tour”.

¡My Chemical Romance traerá The Black Parade North American Tour a México! 🖤💥 #GranVentaHSBC: 22 y 23 de mayo.

Venta general a partir del 24 de mayo. pic.twitter.com/AcM9uyRL9W — Ocesa Rock (@ocesa_rock) May 19, 2025

Este evento promete ser uno de los más importantes del año para los fanáticos del rock alternativo y el emo, marcando un esperado reencuentro con el público mexicano.

Junto a ellos, se presentará como banda invitada The Hives, el grupo sueco reconocido por su energía en el escenario y su característico estilo garage punk.

La preventa de boletos se llevará a cabo los días 22 y 23 de mayo, mientras que la venta general comenzará el 24 del mismo mes en la plataforma oficial de Ticketmaster.

La última vez que My Chemical Romance estuvo tierras aztecas fue durante el Corona Capital 2022, donde marcaron su regreso a los escenarios después de una larga pausa.

Este show representa una nueva oportunidad para disfrutar en vivo temas emblemáticos como “Welcome to the Black Parade”, himno generacional que sigue conquistando a nuevas audiencias.

El legado de “The Black Parade”: un álbum que marco generaciones

Lanzado en 2006, The Black Parade se convirtió en el disco más representativo de My Chemical Romance y en un símbolo del movimiento emo y el rock alternativo de los años 2000.

El álbum narra la historia de “The Patient”, un personaje ficticio que atraviesa una experiencia cercana a la muerte y sirve como vehículo para explorar temas como la mortalidad, la enfermedad y la redención.

Con canciones como “Welcome to the Black Parade”, “Famous Last Words” y “I Don’t Love You”, el disco destacó por su concepto teatral, influencias del glam rock y su producción ambiciosa.

The Black Parade no solo alcanzó éxito comercial, sino también un fuerte impacto cultural, siendo aclamado por la crítica y considerado un referente en la música alternativa.

El regreso de My Chemical Romance a México no solo representa un esperado reencuentro con sus fans, sino también la celebración de uno de los discos más influyentes de su carrera.

The Black Parade marcó a toda una generación y continúa resonando entre nuevas audiencias. Con una producción de alto nivel y el respaldo de miles de seguidores, su concierto en el Estadio GNP Seguros promete ser una noche inolvidable que consolidará, una vez más, el legado de la banda en el panorama musical.