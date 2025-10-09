Medallas de oro para atletas sudcalifornianos en Paraolímpicos Nacionales

Tres atletas de Baja California Sur alcanzaron el máximo reconocimiento en la Paralimpiada Nacional de Atletismo al conquistar medallas de oro y ocupar el primer lugar en sus respectivas categorías, durante la competencia celebrada en Aguascalientes. El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude) informó que los resultados reflejaron el alto nivel y la dedicación de los representantes del estado.

Entre los destacados se encuentra el velocista Diego “El Turbo” Torres, quien se consagró campeón nacional en los 100 metros planos, al lograr una actuación sobresaliente que le otorgó una de las medallas de oro más celebradas de la justa. El joven deportista demostró una vez más su capacidad y disciplina dentro de la categoría T21 Mayor.

El segundo oro para Baja California Sur llegó gracias a Gian Pierre Geraldo Madrid, quien se impuso en los 100 metros de la categoría T37. Su desempeño consolidó la posición del estado entre los mejores del país y confirmó la calidad de sus atletas paralímpicos.

El Insude destacó que tanto Diego Torres como Gian Pierre Geraldo Madrid representan el esfuerzo constante y la preparación de alto rendimiento impulsada por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, que ha fortalecido sus programas de inclusión y apoyo a deportistas con discapacidad.

Las medallas de oro obtenidas en la Paralimpiada Nacional de Atletismo colocaron a Baja California Sur como uno de los estados con muy buen desempeño en el certamen.