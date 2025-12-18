Entrega IMSS Bienestar más de 115 millones de medicamentos a través de Rutas de la Salud

La estrategia logística Rutas de la Salud, impulsada por IMSS-Bienestar, logró un hito histórico al superar la entrega de 100 millones de medicamentos en apenas cuatro meses de operación, informó el director general del instituto, Alejandro Svarch Pérez.

El modelo, diseñado para garantizar el abasto oportuno y equitativo de medicamentos e insumos médicos en el sistema público de salud, ha distribuido estos fármacos a 8 mil 440 centros de salud y 646 hospitales del país, lo que representa una cobertura nacional en los 23 estados en que opera el IMSS-Bienestar.

De acuerdo con los datos presentados, la estrategia combina rutas logísticas activas , que incluyen transporte terrestre, y en algunos casos aéreo o fluvial, para asegurar que los medicamentos lleguen también a comunidades de difícil acceso, reduciendo brechas históricas de abastecimiento entre regiones urbanas y rurales.

Svarch Pérez explicó que la distribución no solo atiende necesidades básicas de atención primaria, sino que también contempla medicamentos para atención especializada, urgencias y tratamientos de alta complejidad, como oncología e inmunoterapia, fortaleciendo la capacidad resolutiva de los hospitales públicos.

Además de los resultados en distribución, el balance presentado incluyó avances en infraestructura del sector salud, con obras de ampliación y modernización en unidades médicas del ISSSTE, y el fortalecimiento del personal sanitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en regiones como Michoacán.

El gobierno federal ha promovido estas acciones como parte de una política de salud pública orientada a asegurar el acceso continuo y gratuito a medicamentos esenciales, dentro de un marco de equidad territorial y justicia social para la población que atiende el modelo de IMSS-Bienestar.