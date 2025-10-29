Médico finge su muerte tras haber abusado sexualmente a paciente en CDMX
Un médico señalado de agredir sexualmente a una paciente durante una consulta intentó engañar a las autoridades presentando una prueba de su supuesto fallecimiento. El sujeto, conocido como Arturo “N” facilitó un acta de defunción falsificada a través de un familiar, buscando con ello simular su muerte y evitar así el proceso penal.
Pese a su elaborado plan de evasión, el presunto agresor fue detenido y posteriormente enfrentó una audiencia donde se formalizó su vinculación a proceso. La autoridad judicial dictó prisión preventiva como medida cautelar inmediata, por lo cual el imputado permanece recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
El sujeto es investigado por el delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de una mujer que acudió a una cita de seguimiento a su salud. La víctima reportó que la agresión ocurrió durante una revisión clínica efectuada en una clínica localizada dentro de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
¿Cómo capturaron al médico?
Arturo “N” no se presentó a su audiencia inicial, lo cual activó la solicitud de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX). Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron finalmente a Arturo “N” en el municipio de Tolcayuca, estado de Hidalgo, el 28 de octubre.
Después de su detención, el médico fue trasladado inmediatamente a la Ciudad de México para ser presentado ante la autoridad judicial requerida.
