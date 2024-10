Médico de Matthew Perry se declara culpable por la muerte del actor

Este miércoles, el Dr. Mark Chavez se declaró culpable de conspirar para distribuir ketamina y con ello haber contribuido al fallecimiento del actor Matthew Perry.

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado muerto luego de haber ingerido ketamina, sustancia que el acotr consumía bajo prescripción médica, pero que no estaba aprobada para tal uso.

Detienen al menos una persona por la muerte del actor Matthew Perry

De acuerdo con TMZ, Mark Chavez es el médico de 54 años que admitió haber obtenido la ketamina mediante recetas fraudulentas, y la distribuía a través de su contacto, Salvador Plasencia.

Según los fiscales, este médico formó parte de una red de distribución de la droga, junto con Plasencia y una traficante conocida como la “reina de la ketamina”.

WATCH: One of two California doctors who were among the five people charged in the overdose death of ‘Friends’ star Matthew Perry pleaded guilty to illegally distributing the drug ketamine https://t.co/ny5n6PMEYM pic.twitter.com/1XCLjl8rls

— Reuters Showbiz (@ReutersShowbiz) October 3, 2024