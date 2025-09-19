Una joven médico muere en el HGR 46 del IMSS en Guadalajara

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento de Nicole N, una joven médico residente de 27 años, quien perdió la vida dentro del Hospital General Regional (HGR) 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara. El caso ha generado consternación en la comunidad médica y en la sociedad jalisciense.

De acuerdo con el reporte preliminar, la profesionista inició su turno de guardia el 15 de septiembre a las 7:00 de la mañana. Durante la jornada, estuvo en quirófano atendiendo pacientes, pero sufrió un desmayo. Fue revisada en el área de urgencias y, aunque se recuperó parcialmente, no se encontraba en condiciones óptimas.

Posteriormente, se recostó en una camilla ubicada afuera del quirófano para descansar. Cerca de las 6:00 de la mañana del día siguiente, compañeros de trabajo descubrieron que había sufrido un fallecimiento, lo que generó la movilización del personal y directivos de la Clínica 46.

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que, a pesar de los esfuerzos del personal médico, no fue posible salvarle la vida. De inmediato se dio aviso a la Fiscalía para iniciar las diligencias correspondientes y se brindó apoyo a los familiares a través del área de Trabajo Social.

Fuentes del IMSS confirmaron que las áreas de Prestaciones Médicas, Servicios Jurídicos y la dirección del HGR 46 colaboran con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Se espera que los estudios histopatológicos proporcionen información precisa sobre las causas del deceso.

De manera extraoficial, se ha mencionado que la muerte podría estar relacionada con asfixia o intoxicación, aunque la Fiscalía puntualizó que no se puede confirmar esta versión hasta contar con los resultados de laboratorio.

Compañeros y autoridades médicas han expresado su solidaridad con la familia de Nicole N y han pedido que se investigue a fondo el caso para garantizar que no haya negligencia en el procedimiento.

La comunidad médica en Guadalajara ha reiterado la importancia de mejorar las condiciones laborales y de descanso para los residentes, quienes suelen enfrentar largas jornadas de trabajo en áreas como quirófano.

El IMSS y la Fiscalía se comprometieron a informar a la opinión pública una vez que concluyan los análisis correspondientes. Hasta entonces, las autoridades piden no especular sobre las causas del fallecimiento de la joven médico.