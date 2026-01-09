Científicos del IMSS en Jalisco avanzan en la detección temprana del cáncer de páncreas

El desarrollo de nuevos biomarcadores para la detección temprana del cáncer de páncreas avanza en Jalisco, en un contexto global donde esta enfermedad se perfila como una de las principales causas de muerte por cáncer. Investigadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabajan en alternativas diagnósticas que permitan identificar el padecimiento en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento y supervivencia son significativamente mayores.

La investigación surge ante el crecimiento sostenido de los casos y la elevada letalidad del cáncer de páncreas, cuya agresividad lo convierte en uno de los mayores desafíos de la oncología moderna. La Organización Mundial de la Salud advierte que su incidencia y mortalidad continúan en aumento, impulsadas por factores como el envejecimiento poblacional, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y la diabetes de larga evolución.

El estudio es encabezado por la investigadora María Martha Villaseñor García, adscrita al Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS en Jalisco, quien enfoca sus trabajos en el adenocarcinoma pancreático ductal. Este tipo de tumor concentra entre 90 y 95 por ciento de los casos y se caracteriza por una evolución silenciosa en sus fases iniciales, lo que deriva en diagnósticos tardíos y una tasa de supervivencia a cinco años cercana apenas al 8 por ciento.

El análisis clínico revela particularidades relevantes en el contexto local, donde se observa una ligera mayor prevalencia en mujeres, a diferencia de la tendencia internacional que reporta mayor incidencia en hombres. Esta diferencia subraya la importancia de generar evidencia regional que permita ajustar estrategias de prevención y detección acordes con la población mexicana.

El proyecto partió de una limitación clara en los métodos actuales de diagnóstico temprano. Marcadores tradicionales como el CA 19-9 y el antígeno carcinoembrionario presentan niveles de sensibilidad y especificidad por debajo del 80 por ciento, lo que reduce su utilidad para identificar la enfermedad en fases tempranas y abre la necesidad de explorar nuevas alternativas biomoleculares.

La investigación incluyó a 22 pacientes de entre 42 y 73 años con diagnóstico confirmado de cáncer de páncreas, comparados con un grupo control de personas sanas. Entre los hallazgos clínicos destacaron la presencia de diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico y factores de riesgo recurrentes como tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad y antecedentes de pancreatitis, elementos que refuerzan la complejidad del perfil de riesgo de esta neoplasia.

El eje central del estudio fue la medición de poliaminas en suero, orina y saliva, así como la evaluación de la enzima ornitina descarboxilasa como posible biomarcador. Entre 2019 y 2022 se identificaron incrementos significativos de putrescina, espermidina y espermina, particularmente en muestras de orina, además de una mayor expresión de la enzima en leucocitos, lo que abre la puerta a métodos de monitoreo menos invasivos y complementarios a los ya existentes.

De forma paralela, el equipo científico exploró el potencial terapéutico de moléculas de origen natural en líneas celulares de adenocarcinoma pancreático, enfocándose en la inhibición de la ornitina descarboxilasa. Estos resultados preliminares sugieren no solo avances diagnósticos, sino también posibles rutas para el desarrollo de nuevas estrategias quimioterapéuticas.

El impacto de estos avances cobra relevancia ante la proyección de que, a partir de 2030, el cáncer de páncreas se convierta en la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En México ya ocupa la séptima posición como causa de mortalidad por esta enfermedad y, en los últimos 25 años, su incidencia, prevalencia y mortalidad han registrado incrementos superiores al 50 por ciento, consolidándolo como un problema de salud pública en expansión.

