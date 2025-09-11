Investigan explosión de pipa en Iztapalapa; Sheinbaum anuncia acciones para evitar otra tragedia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles 11 de septiembre que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de investigar la explosión de la pipa de gas LP ocurrida ayer en Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, donde ya se reportan seis personas fallecidas y 90 lesionadas.

Sheinbaum explicó en su conferencia matutina que la Fiscalía capitalina será la autoridad responsable de realizar los peritajes y determinar las causas del siniestro.

“Por qué ocurrió tiene que determinarlo la Fiscalía y, donde haya temas federales, también se hará la investigación. Es indispensable saber qué pasó y por qué se incendió la pipa”, afirmó.

La mandataria destacó que la empresa dueña de la pipa, Silza, emitió un comunicado comprometiéndose a colaborar en la atención de víctimas y en el proceso de investigación.

Medidas para evitar que se repita

La presidenta adelantó que su gabinete revisará y reforzará los permisos de transporte de gas LP y combustibles en el país, además de continuar con la estrategia de trazabilidad que se implementó para combatir el huachicol.

“Tenemos que fortalecer todas las medidas de seguridad y eso está trabajando tanto la Secretaría de Energía como otras instituciones. No solo se trata de reparar el daño, sino de buscar la no repetición”, subrayó.

Tragedia en Iztapalapa

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas del martes 10 de septiembre, cuando la pipa perdió el control, volcó y comenzó a fugar gas, provocando una explosión bajo el Puente de la Concordia. El fuego consumió 18 vehículos y una motoneta, además de viviendas y negocios cercanos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó anoche que equipos de la CEAVI permanecen en hospitales para apoyar a las familias de los heridos. Para información de víctimas, se habilitó el número 55 5683 2222.

Coordinación federal y local

Sheinbaum reiteró que el Gobierno Federal se mantiene en coordinación con la Ciudad de México, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Protección Civil, para garantizar atención médica y apoyo integral a las personas afectadas.

“Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona. Lo que se necesite, vamos a estar muy pendientes”, expresó.

