BCS refuerza medidas para prevenir presencia del gusano barrenador

Autoridades de Baja California Sur informaron que ya se iniciaron acciones coordinadas para prevenir la entrada del gusano barrenador del ganado al estado. Esto luego de que Estados Unidos suspendiera la importación de bovinos mexicanos, desde el 11 de mayo, a raíz de brotes detectados en el sur del país.

Como parte de las acciones locales, la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA) de la entidad, transferirá más de un millón de pesos al Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria para fortalecer la vigilancia sanitaria en el puerto de Pichilingue. Adicionalmente, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se autorizó la asignación de dos médicos veterinarios para ese punto de control.

LEER MÁS: Gusano barrenador en humanos va en aumento en México

Cabe mencionar que el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) es una larva de mosca que infesta heridas. Esta infestación puede debilitar al animal, provocar pérdida de peso, afectar su productividad e incluso causar la muerte si no se atiende, por lo que representa un riesgo sanitario y económico para la ganadería.

Si un humano consume carne que estuvo infectada con gusano barrenador, no hay riesgo de infestación interna, ya que las larvas no sobreviven al proceso de cocción y no pueden desarrollarse dentro del cuerpo humano al ser ingeridas. Sin embargo, puede afectar a los humanos, aunque con menor frecuencia que al ganado, cuando una persona tiene una herida abierta la mosca puede depositar sus huevos en esa zona.

El titular de la SEPADA en la entidad, José Alfredo Bermúdez Beltrán, explicó que el gobierno estatal ya firmó un convenio con la Unión Ganadera Regional (UGR) General de Baja California Sur y los cinco municipios para participar en las medidas de vigilancia y prevención.

“La mosca vuela, hay que combatirla también con otro insecto que es una mosca estéril para poder avanzar. La SEPADA ya tiene el convenio marco elaborado entre el gobierno del Estado, la UGR y los municipios para firmarlo y poder avanzar”, señaló Bermúdez Beltrán.

Estas acciones se enmarcan dentro del protocolo que México presentó a Estados Unidos para intentar restablecer las exportaciones de ganado, suspendidas por ese país debido a la presencia del parásito en regiones del sur. La medida afecta a un comercio valuado en más de 3 mil millones de dólares anuales.

“Actualmente se está revisando el protocolo que presentó México al gobierno norteamericano e iniciaron los trabajos de revisión en el sur del país […] Entre ellos destaca la planta productora de moscas estériles que se va a construir en Tapachula, Chiapas, con un valor de más de 21 millones de dólares”, detalló Bermúdez Beltrán.

El titular de la SEPADA reiteró que estas acciones buscan mantener la sanidad animal como una base para la competitividad del sector ganadero en la entidad.