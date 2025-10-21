El Original Medio Metro es asesinado en Puebla a balazos

La tarde del lunes 20 de octubre de 2025 fue hallado sin vida Francisco N, conocido popularmente como Medio Metro, en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en la ciudad de Puebla. El cuerpo del bailarín fue localizado dentro de un canal de agua con impactos de balazos en la cabeza, lo que ha generado conmoción entre los seguidores del movimiento sonidero.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional arribaron al lugar para iniciar las investigaciones, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por presunto homicidio.

Medio Metro, quien se autonombraba El Original, alcanzó notoriedad en redes sociales y escenarios populares al interpretar una versión del personaje del Chavo del Ocho en presentaciones de música sonidera, destacando por sus característicos pasos de baile y carisma.

El personaje que dio vida Francisco N surgió junto al “Sonido Pirata”, colectivo con el que se presentó en distintos bailes del país. Tras separarse profesionalmente, el artista decidió continuar su carrera en solitario, presentándose en colonias y barrios tradicionales de la capital poblana.

Durante las últimas semanas, el animador se había presentado en eventos del Barrio El Alto y otras zonas populares de Puebla, donde era ampliamente reconocido por su entusiasmo y cercanía con el público. Su presencia se había convertido en uno de los atractivos más esperados dentro de los bailes sonideros.

El gremio sonidero expresó su pesar tras conocer el deceso. Diversos grupos locales publicaron mensajes de condolencia, destacando el legado artístico de quien fuera uno de los impulsores del baile urbano en la región.

Según versiones preliminares, Medio Metro habría sido visto por última vez la noche del domingo, y su hallazgo al día siguiente confirmó los temores de amigos y seguidores que reportaban su ausencia.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO