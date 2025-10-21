Medio Metro Original asesinado en Puebla genera confusión (Videos)

El asesinato de un bailarín identificado como Medio Metro Original generó confusión en redes sociales y en el ambiente sonidero, luego de que se confirmara su muerte el lunes 20 de octubre en el estado de Puebla. La víctima, reconocida como Francisco Pérez, también conocido como Medio Metro Original, fue localizada sin vida dentro de un canal de riego en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio.

Según reportes de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo presentaba una herida provocada por una bala en la cabeza, por lo que las autoridades abrieron una carpeta de investigación por homicidio. El caso ha generado conmoción entre los seguidores del movimiento sonidero poblano.

Francisco Pérez, originario del Barrio El Alto, era un animador muy conocido en eventos populares y padecía acondroplasia, una condición que afectaba su estatura y que le valió el apodo de Medio Metro Original. Su participación en bailes comunitarios y eventos sociales lo convirtió en una figura local del espectáculo popular.

Leer más: El Original Medio Metro es asesinado en Puebla a balazos

La confusión se originó porque existen al menos tres artistas que utilizan el nombre de Medio Metro en diferentes agrupaciones del país. Tras el hallazgo, tanto Medio Metro El Único Original como El Medio Metro Oficial tuvieron que aclarar públicamente que ellos no eran la víctima.

José Eduardo Rodríguez Anguiano, quien se presenta como Medio Metro El Único Original, publicó un mensaje en redes sociales para desmentir su supuesta muerte. El bailarín explicó que varios medios usaron su fotografía para anunciar el deceso del artista poblano, lo que llevó a confusiones entre el público. También expresó su intención de colaborar en los gastos funerarios del fallecido.

Por su parte, Jonathan Uriel, mejor conocido como El Medio Metro Oficial, vinculado con el popular grupo Sonido Pirata, compartió un video en el que aclaró que se encuentra con vida. En el mensaje, lamentó la muerte de su homónimo y envió condolencias a sus familiares y amigos.

El fallecido, Francisco Pérez, fue uno de los primeros artistas en utilizar el apodo Medio Metro Original, antes de que el personaje adquiriera fama nacional gracias a las presentaciones del grupo Sonido Pirata. Con el tiempo, otros bailarines adoptaron el mismo nombre, lo que ha provocado múltiples malentendidos entre los seguidores del género.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar la causa exacta de la muerte del artista. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha revelado un posible móvil del crimen.