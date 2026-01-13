Megabloqueo de transportistas CDMX por inseguridad 13 de enero: ¿Habrá más bloqueos en próximos días?

Este martes 13 de enero, miles de usuarios se vieron afectados por un megabloqueo de transportistas que colapsó las principales entradas a la Ciudad de México y vialidades del Estado de México. La movilización, motivada por la creciente inseguridad y extorsiones que sufre el gremio, mantuvo cerradas arterias vitales como la autopista México-Puebla, la México-Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense.

Los manifestantes exigieron a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana garantías reales para desempeñar su labor sin temor a asaltos o asesinatos.

Cerca del mediodía, los líderes de los transportistas comenzaron a retirar las unidades tras alcanzar acuerdos preliminares con las autoridades mexiquenses y federales. Sin embargo, los representantes de las rutas afectadas advirtieron que, de no cumplirse las promesas de vigilancia, el megabloqueo se repetirá en los próximos días de manera indefinida. El retiro de bloqueos en la zona oriente del Estado de México permitió el flujo lento de vehículos, aunque el rezago vehicular persistió durante varias horas en puntos críticos.

La principal demanda del sector es el cese de los operativos de “cobro de piso” por parte de grupos delictivos. Los conductores señalaron que este megabloqueo es un grito de auxilio ante la impunidad en las carreteras. A pesar de la liberación de las vías, el servicio de transporte público hacia estaciones del Metro CDMX presentó demoras significativas, afectando a miles de trabajadores que se desplazan desde municipios como Chalco, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl.

Antecedentes de las protestas de transportistas y crisis de seguridad

Para entender la magnitud de esta movilización, es necesario recordar que durante el último año, los reportes de robo a transporte de carga y pasajeros en el Estado de México han incrementado considerablemente. Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las rutas que conectan con la Zona Metropolitana del Valle de México son focos rojos de violencia. Los gremios de transportistas han realizado paros similares en meses anteriores, denunciando que las mesas de trabajo con el gobierno no han dado resultados tangibles en la reducción de delitos.

Las autoridades han prometido reforzar la presencia de la policía estatal y federal en las rutas más peligrosas, pero el gremio insiste en que la estrategia actual es insuficiente. El megabloqueo de hoy sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la movilidad urbana frente a la crisis de seguridad que atraviesa el centro del país.

