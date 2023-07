Megan Fox muestra su sensualidad en impactantes fotos

Megan Fox encendió las redes sociales con su nueva sesión de fotos, donde luce un diminuto bikini verde posando en un árbol y un vestido translúcido de encajes en medio de la naturaleza. Las imágenes fueron publicadas en su cuenta de Instagram, donde rápidamente se han hecho virales.

La actriz conocida por su belleza y sensualidad, muestra una faceta más natural y relajada en esta sesión de fotos, ya que se le ve posando en los árboles, en el río y en la hierba, disfrutando de la naturaleza. Recordemos que pese a ser una de las actrices más atractivas, ha asegurado que padece dismorfia corporal, ya que desde muy joven se desenvolvió en un entorno en el que la apariencia física era juzgada y criticada, algo que la ha llevado a no aceptarse a si misma hasta la fecha .

Sin embargo, en estas imágenes, podemos ver a una Megan diferente, luciendo un diminuto bikini verde mientras posa en un árbol. En un video que compartió, se puede apreciar cómo le dan indicaciones sobre cómo posar y se puede leer en la descripción el mensaje: “el bosque es mi amigo más viejo”.

En el segundo carrusel de fotos, escribió “los árboles me llaman por mi nombre”, continuando con la sesión en medio del paisaje verde. Para el tercer carrusel, eligió la frase “una cuarta casa tauro sol” y se muestra en un escenario boscoso junto a un río, luciendo un vestido beige de encaje mojado que no solo resalta su figura sino que no deja nada a la imaginación.

Megan Fox elimina fotos con Machine Gun Kelly en Instagram

Las imágenes parecen ser un contraste con las recientes noticias sobre su ruptura con el rapero Machine Gun Kelly. La pareja ha estado envuelta en rumores de ruptura desde hace meses, algo que podría ser confirmado ahora que eliminó todas las fotos que tenía con él en su cuenta de Instagram.

Y es que durante meses, se especuló sobre posibles problemas en su relación, pero ahora parece que han decidido poner fin a su romance. Aunque la modelo no ha revelado los motivos exactos de su separación, previamente se habían rumorado infidelidades por parte del rapero. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz han afirmado que no hubo terceras personas involucradas y que ambos estaban trabajando en su relación a través de terapia.

“Megan no está segura de cómo están las cosas y es complicado en este momento. Todavía están trabajando en su relación porque el amor que tenían era real”, aseguró una fuente citada por Us Weekly.

Con esta sesión de fotos, muestra que está lista para dar vuelta a la página y seguir adelante. Solo el tiempo dirá si podrán superar esta crisis y mantener su relación.