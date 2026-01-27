Primer megapuente de 2026: Disfruta de un fin de semana largo

El cierre de enero y el inicio de febrero de 2026 traerán consigo el primer megapuente escolar del año, permitiendo a miles de mexicanos disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos. Este periodo de asueto, que combina disposiciones educativas y laborales, representa el primer fin de semana largo de gran escala en el calendario oficial, beneficiando tanto al sector escolar como al productivo en todo el país.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 30 de enero no habrá actividades escolares debido a la sesión programada del Consejo Técnico Escolar. A este día se le sumará el sábado y domingo, conectando finalmente con el lunes 2 de febrero, fecha estipulada como descanso obligatorio para los trabajadores y suspensión de clases general.

Este descanso extendido surge de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de 1917. Aunque la fecha histórica es el 5 de febrero, la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso obligatorio debe recorrerse al primer lunes del mes, facilitando así la organización de este primer megapuente de la temporada para las familias mexicanas.

Es importante destacar que el lunes 2 de febrero se considera un día de asueto oficial en honor a la Constitución Política. Al ser un descanso obligatorio, la legislación vigente señala que aquellos empleados que deban desempeñar sus labores de manera habitual durante esa jornada tienen el derecho garantizado a percibir un pago adicional compensatorio por sus servicios.

El origen de este megapuente se remonta a la relevancia histórica del 5 de febrero, día en que se celebra nuestra carta magna. Sin embargo, la estrategia de recorrer el asueto al lunes anterior busca fomentar la convivencia familiar y el turismo interno, permitiendo que desde el 30 de enero, tras la reunión del Consejo Técnico Escolar, se detengan las actividades académicas en el nivel básico.

Finalmente, las autoridades recomiendan a la población planificar sus actividades con antelación ante la alta demanda que suelen presentar los servicios de transporte y centros recreativos durante este fin de semana largo. Se espera que este primer megapuente de 2026 genere una importante derrama económica en los principales destinos turísticos del país.

