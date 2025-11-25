¿Hay megapuente el 28 de noviembre en México? Esto dice la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado oficialmente que el próximo megapuente del ciclo escolar 2025-2026 se realizará con el puente el 28 de noviembre, lo que representa el último descanso extendido antes de las vacaciones de diciembre.

De este modo, estudiantes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, no asistirán a clases ese viernes, uniendo el día con el fin de semana y obteniendo un descanso de tres días consecutivos.

Este receso obedece a la programación habitual del calendario escolar: la jornada del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realiza el último viernes de cada mes y en la cual el personal docente evalúa avances pedagógicos y organiza estrategias.

El anuncio del megapuente el 28 de noviembre es relevante para millones de alumnos y familias en todo el país, ya que representa la última pausa oficial antes de las festividades de fin de año, brindando un respiro en la recta final del ciclo académico.

Asimismo, la SEP aclaró que este megapuente no implica un feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores, sino una suspensión de actividades exclusiva para estudiantes, pues la carga de trabajo docente y administrativa se mantiene con normalidad.

Con ello, las clases se retomarán con normalidad el lunes 1 de diciembre, justo antes de que inicie el periodo vacacional de invierno que abarcará las fiestas decembrinas.

Este último megapuente no solo representa un descanso, sino también una pausa estratégica para cerrar procesos académicos y ofrecer un respiro tras un mes de intenso trabajo —un cierre simbólico del calendario escolar antes de discutir las vacaciones de diciembre.