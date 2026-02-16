SEP confirma megapuente de febrero 2026: ¿Cuándo y para quiénes no hay clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de actividades escolares para el lunes 16 y martes 17 de febrero, por lo cual los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un mega puente de cuatro días, regresando a clases hasta el miércoles 18 de febrero de 2026.

Esta medida es motivo de las festividades del Carnaval de Veracruz y de Mazatlán, que se realizan durante esos días.

Se realizará en todos los centros educativos de cinco municipios del estado, los cuales no tendrán actividades el 16 y 17 de febrero, por lo cual regresarán el miércoles 18 de febrero:

Alvarado

Veracruz

Boca del Río

Medellín

Xalapa

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa informó que por la celebración del Carnaval de Mazatlán 2026 no habrá clases el 16 y 17 de febrero en todos los niveles de educación básica de este municipio.

Para el resto de los estados, la última semana de febrero, lo que dará lugar al esperado megapuente de 2026. De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país tendrán un descanso prolongado que iniciará oficialmente el viernes 27 de febrero.

Esta interrupción de las clases presenciales se debe a la realización de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta reunión, que congrega a directivos y docentes para evaluar el aprovechamiento académico, se lleva a cabo el último viernes de cada mes, lo que permite a los estudiantes ausentarse de las aulas sin afectar el cumplimiento de los 190 días de actividades programados.

Cabe destacar que, aunque los alumnos tengan megapuente, el personal administrativo y docente deberá cumplir con su jornada laboral para desahogar los temas de planeación pedagógica correspondientes al segundo periodo del ciclo escolar.

Tras este descanso, el siguiente periodo de asueto relevante para la comunidad escolar serán las vacaciones de Semana Santa, las cuales están programadas para iniciar a finales del mes de marzo. Se recomienda a los tutores estar pendientes de los avisos en los grupos escolares para confirmar cualquier indicación específica de sus respectivos planteles.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/