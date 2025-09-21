¿Cuál es la mejor y peor marca de pañales? PROFECO lo revela con su reciente estudio de calidad

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un Estudio de Calidad para conocer el desempeño de los pañales desechables para adultos. Se analizaron 32 modelos de nueve marcas, divididos en tres categorías: tipo ropa interior, predoblados y anatómicos con cintas adhesivas.

El laboratorio de la Profeco verificó que cada producto tuviera información comercial completa y en español, que el contenido neto correspondiera al declarado y que los pañales cumplieran con pruebas de capacidad y velocidad de absorción, regreso de humedad, resistencia de elásticos y cintas, además de pH cercano a 7 para evitar irritaciones.

Los resultados mostraron que todos los modelos cumplen con la información comercial, contenido de piezas y pH casi neutro.

Pañales tipo ropa interior

La Profeco analizó pañales para incontinencia moderada y abundante. Ningún modelo presentó defectos. Las mejores calificaciones fueron para Tena Pants maxi protect mujer y Tena Pants ultra protect unisex, ambos con evaluación general Excelente.

Pañales tipo predoblado

De los diez modelos, siete tuvieron defectos menores como cojín irregular o corte desigual. Ocho lograron excelente en capacidad de absorción y seis en resistencia de cintas. Depend y Diapro predoblados obtuvieron calificación Excelente, con precios de $12.00 y $10.00 por pieza, respectivamente.

Pañales tipo anatómico

Ocho modelos alcanzaron absorción total excelente y seis destacaron por resistencia de cintas. Siete presentaron defectos leves como corte irregular o núcleo mal colocado. Depend Derma Protect recibió evaluación general Excelente por su rendimiento en todas las pruebas.