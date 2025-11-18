Mejoran pavimento en laterales de la Transpeninsular a la entrada de Cabo San Lucas

Las laterales de la carretera Transpeninsular, en el acceso a Cabo San Lucas por la zona de la Plaza de Toros La Sanluqueña, fueron rehabilitadas después de varios meses sin mantenimiento y tras múltiples quejas de automovilistas por el mal estado del pavimento.

Aunque el mantenimiento de la carretera corresponde al gobierno federal, el Ayuntamiento de Los Cabos gestionó la autorización con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para realizar los trabajos. La intervención consistió en el retiro del asfalto dañado y la colocación de una nueva capa, evitando únicamente bacheo, una medida considerada insuficiente por los usuarios.

El oficial mayor municipal, Carlos Alberto Beltrán Olmeda, indicó que la obra se ejecutó con recursos propios y abarcó aproximadamente 800 metros lineales en ambas laterales.

“El área de pavimentación de las laterales lo estamos haciendo con recurso propio. Cabe mencionar que la zona le compete a la federación, pero nosotros pedimos autorización a la SICT y pudimos comenzar a realizar las mejoras. La inversión, si no mal recuerdo, fue de 200 a 300 mil pesos aproximadamente para todo el tramo, señaló.

La Oficialía Mayor adelantó que los trabajos de rehabilitación de vialidades continuarán en todo el municipio, sin importar si el tramo corresponde al ámbito estatal, federal o municipal. Además, se espera que durante 2026 se inicien programas de pavimentación y mantenimiento vial para mejorar otras zonas de Los Cabos.

Con esta intervención, las laterales de la Transpeninsular presentan un mejoramiento significativo, especialmente en uno de los accesos más transitados hacia Cabo San Lucas, donde circulan automóviles, transporte turístico y unidades de servicio diariamente.