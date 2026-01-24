Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 24 de Enero, 2026
HomeLos CabosDetectan áreas de oportunidad para mejorar accesibilidad en playas de Los Cabos
Los Cabos

Detectan áreas de oportunidad para mejorar accesibilidad en playas de Los Cabos

Autoridades municipales realizaron un recorrido conjunto para detectar áreas de oportunidad en accesos, señalización y espacios de descanso en playas de Los Cabos, con el fin de fortalecer la inclusión de personas con discapacidad.
24 enero, 2026
0
6
ZOFEMAT e IMDIS impulsan accesibilidad en playas de Los Cabos

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el objetivo de fortalecer la inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, la Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de Los Cabos realizó un recorrido de supervisión en playas del municipio en conjunto con el Instituto Municipal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad (IMDIS).

El coordinador de ZOFEMAT Los Cabos, Rafael Álvarez Munguía, explicó que este ejercicio permitió identificar áreas de oportunidad en la infraestructura existente, particularmente en zonas de descanso, accesos y señalética, a fin de garantizar condiciones más adecuadas para personas con discapacidad motriz, visual y adultos mayores.

Durante el recorrido, personal del IMDIS brindó observaciones técnicas y recomendaciones específicas para mejorar los espacios. Entre las acciones planteadas se encuentra la instalación de letreros informativos en sistema braille, principalmente en zonas de acceso y módulos de información, con el propósito de facilitar la orientación de personas con discapacidad visual.

“Ellos nos empezaron a decir qué ocupaban, por ejemplo, nosotros tenemos las palapas con el camino para gente en silla de ruedas o de la tercera edad, pero no tenemos en la misma palapa pues esa arena, entonces nos dieron especificaciones para poder cumplir con criterios muy puntuales para que la gente con algún tipo de discapacidad pueda ir a nuestras playas”, señaló Álvarez Munguía.

Como parte de este diagnóstico conjunto, se definió que las primeras playas en recibir mejoras en materia de accesibilidad serán Palmilla, Chileno, La Empacadora y La Ribera, donde también se contemplan adecuaciones progresivas en caminos, áreas de sombra y señalización inclusiva.

El titular de ZOFEMAT destacó que estas acciones se implementarán de manera gradual, priorizando la asesoría técnica del IMDIS y el trabajo coordinado entre dependencias municipales, con el objetivo de avanzar hacia playas más incluyentes, seguras y accesibles para todas las personas.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los CabosZofemat Los Cabos
Articulo anterior

El Mochaorejas: ViX estrena serie sobre uno de los casos criminales más ...

Siguiente articulo

Protección Civil mantiene monitoreo por lluvias en Los Cabos; no hay afectaciones ...