Congreso de BCS pide mejoras urgentes en el corredor turístico de Los Cabos

La XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó un exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Guardia Nacional para atender el estado físico y la seguridad del corredor turístico de Los Cabos, que conecta las ciudades de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

La iniciativa fue presentada por la diputada Gabriela Montoya Terrazas, quien expresó la urgente necesidad de reparar la carretera Transpeninsular, afectada tanto por fenómenos meteorológicos como por el uso intensivo debido al alto tránsito vehicular en la zona.

“Hago uso de la máxima tribuna para expresar una gran necesidad que se convierte en una preocupación: la carretera que conecta las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, conocida como el corredor turístico. La incidencia de accidentes ha provocado afectaciones a la vida y al patrimonio no solo de nuestra gente trabajadora, sino también de quien nos visita.”

La legisladora también solicitó a la Guardia Nacional en Baja California Sur implementar mayores recorridos de vigilancia y controles de velocidad en esta vía, con el objetivo de reducir accidentes viales y proteger la vida de residentes y turistas.

“Debemos cuidar el mantenimiento del corredor turístico e incrementar la vigilancia de la Guardia Nacional, con el fin de que se controlen las velocidades que se transitan por esas vías”, añadió Montoya.

El corredor turístico de Los Cabos es una de las arterias más transitadas de Baja California Sur, no solo por su importancia económica y turística, sino también por conectar zonas habitacionales y laborales. En los últimos años, ha registrado múltiples accidentes viales, algunos con consecuencias fatales.

Con este exhorto, el Congreso del Estado busca que las autoridades federales den prioridad a la conservación y seguridad de la carretera Transpeninsular, garantizando condiciones dignas y seguras de movilidad para la población y los visitantes.