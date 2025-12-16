¡No fue Mario! Este juego lidera la lista de los mejores juegos de Nintendo en 2025

La industria del videojuego cerró el 2025 con un debate intenso sobre cuál fue el mejor lanzamiento de Nintendo durante el año. Tras evaluar innovación, jugabilidad y recepción crítica, un título se colocó por encima del resto del catálogo.

El reconocimiento no llegó por ventas masivas, sino por su diseño, ejecución técnica y fidelidad al ADN clásico de la compañía. Para analistas del sector, este juego representa uno de los puntos más altos de Nintendo en la última década.

¿Cuál fue el mejor juego de Nintendo en 2025?

El consenso de la crítica especializada colocó a Donkey Kong Bananza como el mejor juego de Nintendo en 2025. El título destacó por revitalizar una franquicia histórica con mecánicas modernas y un enfoque ambicioso en plataformas en 3D.

Su propuesta combinó exploración, ritmo dinámico y un apartado visual pulido, lo que le permitió diferenciarse frente a otros lanzamientos del año. Estas cualidades lo llevaron a encabezar listados de evaluación anual dentro del sector.

¿Qué otros títulos de Nintendo compitieron en 2025?

Durante 2025, Nintendo también lanzó otros títulos propios que recibieron evaluaciones positivas. Entre ellos destacaron Metroid Prime 4, Mario Kart World y The Legend of Zelda: Echoes of Time, todos con buena recepción crítica.

A pesar de su calidad, ninguno alcanzó el mismo nivel de impacto global y consistencia que Donkey Kong Bananza. Esa diferencia fue decisiva en la evaluación final.

¿Por qué este reconocimiento es relevante para Nintendo?

El reconocimiento refuerza la estrategia de Nintendo de apostar por franquicias históricas con propuestas renovadas. También confirma que su desarrollo interno sigue siendo uno de los pilares creativos de la industria.

Cerrar 2025 con un título ampliamente aclamado fortalece su prestigio y consolida su posición como referente del diseño de videojuegos.