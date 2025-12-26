Los mejores lugares para recibir el Año Nuevo en Baja California Sur

Baja California Sur ofrece distintas formas de despedir el año y dar la bienvenida al 2026, desde celebraciones multitudinarias con fuegos artificiales hasta cenas íntimas frente al mar. La elección depende del tipo de experiencia que se busque: fiesta intensa, descanso familiar o escapadas bohemias.

A continuación, los destinos más populares y recomendados para celebrar el Año Nuevo en BCS.

Los Cabos: fiesta, lujo y fuegos artificiales

Cabo San Lucas y San José del Cabo concentran las celebraciones más grandes del estado.

En Playa El Médano, en Cabo San Lucas hoteles y beach clubs organizan fiestas con DJs, música en vivo y espectáculos de fuegos artificiales sobre la bahía. También destacan los clubes nocturnos del centro, conocidos por sus conteos regresivos y celebraciones hasta el amanecer.

En San José del Cabo y Puerto Los Cabos, predominan cenas de gala, eventos exclusivos y experiencias más tranquilas, muchas de ellas con enfoque en bienestar y gastronomía.

La Paz: celebración tranquila y familiar

La Paz ofrece una opción más relajada para recibir el Año Nuevo.

El Malecón de La Paz es el punto de reunión principal, con restaurantes que preparan cenas especiales y música en vivo en un ambiente familiar. El brindis de medianoche suele darse con vista al Mar de Cortés, sin grandes aglomeraciones.

También hay quienes optan por celebraciones privadas en playas cercanas o eco-resorts, con fogatas y reuniones pequeñas.

Loreto y Todos Santos: opciones íntimas y bohemias

Loreto destaca por sus cenas frente al mar y eventos discretos en hoteles y restaurantes de la zona centro y la marina.

Todos Santos mantiene su estilo bohemio, con celebraciones tranquilas, hoteles boutique y reuniones con un enfoque cultural y artístico, lejos del bullicio.

Experiencias especiales para recibir el 2026

Además de los destinos urbanos, en Baja California Sur existen opciones como cenas privadas en yate, estancias en glamping frente al mar o celebraciones en playas remotas, pensadas para quienes buscan privacidad y contacto con la naturaleza.

Recomendaciones generales

Las celebraciones de Año Nuevo en BCS suelen incluir mariscos frescos, brindis con vino espumoso y eventos especiales. En destinos como Los Cabos, se recomienda reservar con anticipación, ya que la ocupación hotelera suele ser alta.

