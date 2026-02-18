Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 17 de Febrero, 2026
Nacional

Los mejores memes por la caída de YouTube

Tras reportarse que cayó el servicio, los usuarios inundaron las redes con imágenes sobre la falla en YouTube
17 febrero, 2026
No hay tragedia digital que el ingenio mexicano no convierta en comedia, y la reciente falla de YouTube no fue la excepción. En cuanto el servicio cayó este martes, miles de usuarios se mudaron a otras redes sociales para confirmar que no era su internet, sino una caída global del gigante de los videos. El portal web se llenó de reportes, pero también de imágenes que sacaron carcajadas a más de uno.

Los internautas se mofaron de la desesperación que causó ver la leyenda “Este contenido no está disponible” justo en el momento más importante de sus tutoriales o videos musicales. Mientras Downdetector registraba el pico de fallas en la aplicación, los memes sobre cómo los ingenieros de Google intentaban arreglar el servidor con cinta adhesiva se volvieron virales en cuestión de minutos.

La frustración de no poder usar la aplicación fue sustituida por el humor ácido. Muchos usuarios compartieron capturas de pantalla de la caída, comparando su vida sin videos con un desierto digital. El portal web de YouTube, que usualmente es una fuente de entretenimiento infinito, fue el blanco de burlas por su inusual pantalla negra y los mensajes de error que dejaron a todos en silencio por un par de horas.

Al final, aunque Google tardó en reaccionar, los mexicanos demostraron que su creatividad no tiene caída. Desde perros llorando frente a la computadora hasta referencias a películas clásicas, los memes suavizaron el impacto de los 200 millones de pesos que —en sentido figurado por la magnitud del tráfico— se detuvieron en la economía de la atención. El portal web volvió a la normalidad, pero los memes se quedaron para la posteridad.

