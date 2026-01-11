Mejores playas de Baja California Sur para enamorarse este 14 de febrero “Día de San Valentín”

Si eres de los que se están preguntando ¿Dónde puedo llevar a mi novia o novio? Aquí te tenemos la respuesta. Desde la elegancia de Los Cabos hasta la pureza de La Paz, el estado de Baja California Sur cuenta con rincones que parecen diseñados exclusivamente para el romance este Día de San Valentín.

Pero, ¿Cuál es la mejor Playa para ir en pareja? La joya de la corona para celebrar el 14 de febrero es sin duda la Playa del Amor en Cabo San Lucas. Este espacio íntimo, accesible únicamente por embarcación desde la marina, se sitúa justo a un costado del emblemático Arco, donde el Mar de Cortés y el Océano Pacífico se abrazan.

Es el sitio predilecto para quienes buscan un picnic privado y fotografías que capturen la esencia de su relación con un fondo turquesa inigualable.

Para quienes prefieren una experiencia de serenidad absoluta, Playa Balandra, cerca de La Paz, se mantiene como una de las favoritas. Caminar de la mano por sus bancos de arena y observar el sol ocultarse tras el famoso hongo de roca es una tradición para muchas parejas cada 14 de febrero. Su belleza casi irreal y sus aguas color esmeralda invitan a una desconexión total del bullicio urbano, recordándonos que lo más valioso es el tiempo compartido.

Otros refugios románticos entre Los Cabos y San José del Cabo

En el corredor turístico, Playa El Chileno destaca por su arena blanca y aguas calmadas, ideales para practicar snorkel en pareja antes de disfrutar de una cena privada bajo las estrellas. Por otro lado, Playa Santa María y Palmilla en San José del Cabo ofrecen una atmósfera más sofisticada y elegante.

Aquí, los paseos a caballo por la orilla al atardecer son una de las actividades más buscadas por quienes desean un toque de lujo en su celebración.

Finalmente, para una vista panorámica impresionante, Playa El Tecolote frente a la Isla Espíritu Santo, ya en el municipio de La Paz, brinda una vibra natural y relajada.

Es fundamental que, debido a la alta demanda de esta fecha, los interesados realicen sus reservaciones con anticipación para tours en barco o cenas especiales.