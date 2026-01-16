Las mejores playas de Baja California Sur para visitar este invierno

El estado de Baja California Sur (BCS) se consolida este 2026 como el refugio predilecto para los viajeros que buscan huir de las bajas temperaturas. Gracias a su clima desértico y la calidez del Mar de Cortés, las mejores playas de la región ofrecen condiciones ideales para el descanso y la aventura.

Durante el invierno, destinos como Balandra y El Chileno destacan por mantener aguas cristalinas y temperaturas ambientales que promedian los 24°C, convirtiendo a BCS en un paraíso estival permanente.

Expertos en turismo señalan que las playas de Baja California Sur no solo son escenarios de belleza natural, sino puntos estratégicos para el avistamiento de especies marinas. En este invierno, la entidad ha registrado una alta afluencia de visitantes que buscan nadar en las mansas aguas de Playa El Coromuel o explorar los arrecifes de Cabo Pulmo. La conectividad aérea hacia BCS ha facilitado que más personas disfruten de estas costas sin el calor extremo del verano.

Para quienes buscan una experiencia única, Playa Agua Caliente en Baja California Sur es la joya de la temporada, ya que cuenta con pozas termales naturales a la orilla del mar. Este fenómeno geotérmico permite a los turistas disfrutar de las playas incluso en las madrugadas más frescas del invierno. Además, la certificación Blue Flag en balnearios como Santa María garantiza servicios de alta calidad y seguridad para las familias que visitan BCS.

La oferta de ocio en las playas de Baja California Sur se diversifica durante los meses de enero y febrero. En El Tecolote, es común observar a deportistas practicando kayak y paddleboard, aprovechando que el oleaje es significativamente más bajo durante el invierno. Asimismo, la Playa del Amor en Cabo San Lucas sigue siendo el punto más fotografiado de BCS, donde los recorridos en embarcaciones con fondo de cristal permiten apreciar la biodiversidad sin mojarse.

Para determinar responsabilidades en la preservación de estos ecosistemas, las autoridades de BCS han reforzado la vigilancia en áreas protegidas. En Balandra, se mantiene el sistema de bloques horarios para evitar el sobrecupo y garantizar que las mejores playas conserven su estado virgen. Los guías locales informaron que el invierno es la mejor época para el senderismo entre cerros, ya que el sol es menos agresivo y permite captar vistas panorámicas de toda la bahía.

