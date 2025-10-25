Melissa se convierte en Huracán de categoria 1 en el Caribe, donde ya suma cuatro muertos ¿Peligra México?

El temible Huracán Melissa se ha intensificado a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, poniendo en alerta máxima al Caribe tras dejar a su paso al menos cuatro personas fallecidas en Haití y República Dominicana, sin que hasta el momento represente un peligro para las costas mexicanas.

La preocupación se centra en su lento y peligroso avance, el cual incrementa el potencial de inundaciones repentinas catastróficas y deslizamientos de tierra en varias islas caribeñas, con pronósticos que apuntan a que el Huracán Melissa escalará a una devastadora Categoría 4 durante el fin de semana.

A pesar de su magnitud y la alerta regional, las autoridades mexicanas han emitido un mensaje de tranquilidad a la población, particularmente en la Península de Yucatán, al confirmar que el sistema no compromete el territorio mexicano, no obstante las autoridades permanecen alertas.

Según el comunicado del Gobierno de Quintana Roo, emitido el 25 de octubre de 2025 a las 09:00 h, el centro de Melissa se localiza a 1,325 km al este-sureste de Cancún. Actualmente, el huracán presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h con rachas que alcanzan los 150 km/h, moviéndose lentamente hacia el oeste-noroeste a solo 2 km/h, una velocidad que contribuye a la saturación del terreno en las zonas que afecta.

La peligrosidad de Melissa se confirmó incluso antes de alcanzar la fuerza de huracán, pues las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical causaron la muerte de al menos cuatro personas en el Caribe el viernes.

El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC) informó que estas precipitaciones ya han desencadenado deslizamientos de tierra mortales en zonas como Haití y República Dominicana. Además, el movimiento excepcionalmente lento de Melissa ha sido señalado por especialistas del NHC como la causa principal de un periodo prolongado de vientos dañinos y fuertes lluvias que pueden provocar la desconexión y aislamiento de comunidades.

¿El Huracán Melissa se intensificará a categoría 4?

El pronóstico de los expertos es alarmante para el Caribe central y oriental, ya que se espera que Melissa se fortalezca rápidamente. Los modelos indican que, de manera acelerada, la tormenta se convertirá en un huracán mayor, alcanzando la Categoría 4 tan pronto como el domingo.

Expertos, como Chuck Watson de Enki Research, han advertido que, si se cumple este pronóstico, Melissa se convertiría en la tormenta más potente del año2025, representando además la amenaza más poderosa para Jamaica en más de 35 años.

La isla de Jamaica, que verá el punto más cercano de Melissa el martes, está en alerta por la llegada de fuertes vientos y una peligrosa marejada ciclónica, junto con más de 61 centímetros (dos pies) de lluvia.