Melissa, el huracán más potente en la historia del Caribe, está a punto de tocar tierra en categoría 5: medidas urgentes

Países del Caribe enfrentan hoy, martes 28 de octubre de 2025, una amenaza meteorológica sin precedentes con la llegada inminente del Huracán Melissa, catalogado como una tormenta catastrófica de Categoría 5.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC siglas en inglés) informó que Melissa, la tormenta más fuerte que ha golpeado la isla de Jamaica en 174 años de registros, mantiene vientos máximos sostenidos que superan los 280 km/h (175 mph), e incluso se reportaron picos de 290 km/h (180 mph).

“El fracaso en refugiarse adecuadamente puede resultar en lesiones graves y pérdida de vidas. Los residentes en Jamaica que experimentan el ojo no deben dejar su refugio a medida que los vientos aumentarán rápidamente dentro de la parte trasera de la pared del ojo de Melissa. Para protegerse del viento, lo mejor que puede hacer es poner tantos muros como sea posible entre usted y el exterior”, ha alertado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Con un ojo circular de 10 millas náuticas y rodeado de convección intensa, el CNH advirtió que la interacción terrestre con Jamaica es inminente y que el huracán alcanzará la isla como un sistema “extremadamente peligroso” en las próximas 12 horas.

La justificación de la emergencia radica en la advertencia directa de las autoridades: “No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco”, según declaró el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

Mientras la tormenta, que tiene una presión central que cayó a alrededor de 901 mb, se acerca lentamente hacia el norte-noreste a solo 8 km/h (5 mph), se pronostica que toque tierra cerca de la parroquia de St. Elizabeth, cruzando la isla diagonalmente. El peligro es tal que el CNH ha alertado sobre la posibilidad de “falla estructural total cerca de la trayectoria del centro de Melissa”, a la par que ya se reportan deslizamientos, caída de árboles y cortes de energía en la capital, Kingston.

Las autoridades han ordenado evacuaciones en áreas vulnerables de Kingston. Además de los vientos destructivos, se espera una marejada ciclónica peligrosa de hasta 4 metros (13 pies) a lo largo de la costa sur de Jamaica, obligando a hospitales costeros a reubicar pacientes a pisos superiores.

La trayectoria de Melissa no se detiene en Jamaica, pues se espera que el núcleo del huracán avance hacia el este de Cuba a primera hora del miércoles, pasando por el sureste o centro de las Bahamas y Las Turcas y Caicos más tarde ese mismo día.

Ante esta amenaza, el gobierno cubano ha realizado la evacuación preventiva de más de 600,000 personas de la región oriental, incluyendo Santiago, la segunda urbe más grande del país. Las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín se encuentran bajo alerta de huracán, con pronósticos de hasta 51 centímetros de lluvia y una marejada ciclónica significativa en la costa.

Hasta la fecha, el Huracán Melisa, que es el más poderoso de 2025, ya ha cobrado la vida de siete personas en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana.

Hasta el reporte del NHC de las 10:00 de la mañana (hora de Miami) de este martes el Huracán Melissa se ubicaba a:

– UBICACIÓN…17.7N 78.1W

– ALREDEDOR DE 45 MI…70 KM SSE DE NEGRIL JAMAICA

– ALREDEDOR DE 255 MI…410 KM SW DE GUANTANAMO CUBA

– VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS…185 MPH…295 KM/H

– MOVIMIENTO ACTUAL…NNE O 20 GRADOS A 7 MPH…11 KM/H

– PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA…892 MB…26.34 PULGADAS

La Cruz Roja Internacional advierte que se estima que al menos 1.5 millones de personas se verán afectadas en la ruta del Huracan Melissa, por lo que agencias de la ONU y organizaciones no lucrativas ya tienen suministros preposicionados para una distribución rápida.