Meloni condena protestas contra los Juegos Olímpicos y llama “enemigos de Italia” a responsables

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lanzó una fuerte crítica este domingo contra los grupos que encabezan las protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Durante su intervención, la mandataria calificó a los responsables de estas movilizaciones como “enemigos de Italia”, acusándolos de intentar empañar el prestigio internacional del país en vísperas de la inauguración.

De acuerdo con las declaraciones de la mandataria, las manifestaciones que denuncian el alto costo económico y el posible impacto ambiental de las sedes olímpicas carecen de fundamento patriótico. Por esta razón, Giorgia Meloni defendió la inversión pública y aseguró que las protestas contra los Juegos Olímpicos solo buscan frenar el desarrollo y la imagen de excelencia que Italia proyecta al mundo.

Críticas por el impacto ambiental y económico

Por otro lado, diversos colectivos sociales y ecologistas han intensificado sus reclamos, señalando que la construcción de infraestructura en los Alpes daña irreversiblemente el ecosistema. Según los manifestantes, los recursos deberían destinarse a servicios públicos en lugar de un evento deportivo de gran escala. No obstante, el gobierno insiste en que las protestas contra los Juegos Olímpicos son ataques políticos que ignoran los beneficios turísticos a largo plazo.

Seguridad reforzada en las sedes

Cabe señalar que las autoridades italianas han desplegado operativos de seguridad especiales para evitar bloqueos en las rutas de acceso a las villas olímpicas. Por ello, se ha advertido que no se tolerarán actos de vandalismo que pongan en riesgo el calendario de competencias. Por esta razón, el tono de Meloni busca desestimar el apoyo popular a los disidentes, reforzando la narrativa de unidad nacional en torno a la justa invernal.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo reiteró que Italia está lista para recibir a los atletas y que el éxito de la organización será la mejor respuesta a sus detractores. Debido a la tensión social, se espera que la vigilancia se mantenga estricta durante todo el mes de febrero. Por lo tanto, el mensaje contra las protestas contra los Juegos Olímpicos marca una postura de cero tolerancia frente a cualquier intento de sabotaje al evento.

