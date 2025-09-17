Memes de esposo de Claudia Sheinbaum inundan redes sociales tras Grito de Independencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Nacional el lunes pasado, acompañada en todo momento por el “Primer Caballero”, su esposo Jesús María Tarriba. Su presencia no pasó desapercibida en redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia por la cantidad de memes que circularon sobre su expresión y comportamiento en el acto oficial.

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum recordó la importancia de la justicia, la igualdad y la dignidad popular, al tiempo que honró a los héroes y heroínas de la independencia. Desde el pasillo principal hasta el balcón de Palacio Nacional, el esposo de la presidenta permaneció a su lado mientras ella agitaba la bandera y lanzó las 22 arengas que marcaron la noche.

Las cámaras captaron a Jesús María Tarriba en momentos de evidente emoción, lo que llamó la atención del público. Su expresión, mezcla de orgullo y nerviosismo, generó todo tipo de comentarios y se convirtió en uno de los puntos más comentados de la velada. Usuarios de redes sociales destacaron que, cada vez que acompañaba a la presidenta, lograba acaparar las miradas.

En las plataformas digitales, la imagen de Jesús María Tarriba se compartió de manera masiva, generando comparaciones con personajes de la cultura popular. Muchos internautas lo describieron como serio o incómodo, mientras otros señalaron que lucía conmovido. Las publicaciones lo compararon con Largo, de Los Locos Adams, e incluso con Frankenstein, desatando miles de interacciones y memes.

El “Primer Caballero”, de profesión físico y especialista en riesgos financieros, mantuvo siempre un perfil bajo, pero cada aparición pública junto a la presidenta lo convirtió en tendencia. Esta ocasión no fue la excepción, pues su imagen fue uno de los temas más comentados del día siguiente.

Nacido en Sinaloa en 1962, Jesús María Tarriba estudió Física en la UNAM, donde también obtuvo una maestría y doctorado. Realizó una estancia académica en la Universidad de California, Irvine, y su trabajo fue reconocido con el Premio Weizmann de Ciencias Exactas en 1994.

En el ámbito profesional, trabajó en Banamex y en Banco Santander en España, donde permaneció 18 años. Desde 2017 formó parte del Banco de México (Banxico), donde se desempeñó como especialista en riesgos financieros, enfocado en la gestión de modelos de riesgo y capital económico.

En su vida personal, es el esposo de Claudia Sheinbaum, a quien conoció en la UNAM. Después de reencontrarse en 2016, contrajeron matrimonio en noviembre de 2023. A pesar de su cercanía con el poder, mantuvo su perfil discreto y evitó los reflectores políticos.

La presencia de Jesús María Tarriba en el balcón presidencial reafirmó la imagen cercana de la presidenta Claudia Sheinbaum con su familia, algo que muchos ciudadanos celebraron como una muestra de normalidad y cercanía con la gente.