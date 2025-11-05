Surgen memes, luego de que Fátima Bosch fuera insultada en Mis Universo

La representante mexicana en Mis Universo, Fátima Bosch, se convirtió en tendencia internacional luego de que Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia, la insultara públicamente durante un evento relacionado con el concurso. La controversia no tardó en extenderse a las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con una oleada de memes que ridiculizaron la situación.

El conflicto surgió cuando Nawat Itsaragrisil emitió comentarios despectivos sobre la mexicana, refiriéndose a ella como “tonta” y cuestionando su desempeño dentro del certamen. El incidente, captado en video, generó una inmediata reacción entre los internautas que criticaron el comportamiento del empresario tailandés y defendieron a la participante de México.

Las redes sociales se inundaron de imágenes y publicaciones que ironizaban tanto la actitud del organizador como la respuesta de Fátima Bosch, quien, según versiones difundidas, habría mantenido la compostura pese a la ofensa. Los memes combinaron humor, indignación y solidaridad hacia la concursante nacional.