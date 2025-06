¿Tercera guerra mundial? Con memes, así reaccionan al conflicto entre EU e Irán

El fin de semana pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que realizó un ataque aéreo contra las instalaciones nucleares de Irán, lo que para muchos, es el inicio de una posible tercera guerra mundial.

Aunque el conflicto internacional, que también involucra a Israel y ha protagonizado bombardeos en contra de la nación persa, podría dejar consecuencias devastadoras, algunos usuarios de redes sociales se lo han tomado con gracia e incluso han aprovechado para mencionar que América Latina no es lo mismo que “América”, en referencia a como los estadounidenses se refieren a sí mismos.

El conflicto escaló este lunes, luego de que el gobierno Iraní informara que lanzó varios misiles contra las bases militares estadounidenses que se ubican en Qatar.

Un funcionario israelí señaló que al menos seis misiles fueron lanzados hacia Qatar, mientras que otro misil habría tenido como destino una base estadounidense en Irak.

BREAKING: As Iran reportedly has fired 6 missiles at a US bases in Qatar, and another missile at a base in Iraq, this is the scene reportedly over Qatar, where air defenses try and shoot down some of the missiles. pic.twitter.com/rlmLhYZQPN

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) June 23, 2025