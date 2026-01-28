Memes reviven a Lamberto Quintero este 28 de enero

Los Memes dominan redes sociales y espacios radiofónicos cada 28 de enero, cuando el recuerdo musical evocando a Lamberto Quintero cruza generaciones activando una oleada de contenidos digitales; estos Memes refuerzan una tradición mediática que combina humor, nostalgia y cultura popular en México.

La figura de Lamberto Quintero se evoca como eje de esta narrativa, luego de que su muerte en 1976 lo convierta en un personaje emblemático; el episodio ocurre en el rancho El Salado, cerca de Culiacán, Sinaloa, un dato que permanece en las referencias que circulan año con año.

De acuerdo con la reinterpretación digital del corrido, usuarios retoman frases que se vuelven icónicas dentro del relato, entre ellas “nomás a dar una vuelta”, expresión que se adapta a formatos gráficos y virales que multiplican los memes conmemorativos.

Este fenómeno se mantiene de forma constante y consolida a los Memes como una vía contemporánea para resignificar hechos del pasado, donde música, memoria colectiva y cultura digital se entrelazan y sostienen la conversación pública.

