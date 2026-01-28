Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 27 de Enero, 2026
Nacional

Memes reviven a Lamberto Quintero este 28 de enero

Memes marcan cada 28 de enero la memoria colectiva alrededor del corrido y la historia de Lamberto Quintero
27 enero, 2026
7

Los Memes dominan redes sociales y espacios radiofónicos cada 28 de enero, cuando el recuerdo musical evocando a Lamberto Quintero  cruza generaciones activando una oleada de contenidos digitales; estos Memes refuerzan una tradición mediática que combina humor, nostalgia y cultura popular en México.

La figura de Lamberto Quintero se evoca como eje de esta narrativa, luego de que su muerte en 1976 lo convierta en un personaje emblemático; el episodio ocurre en el rancho El Salado, cerca de Culiacán, Sinaloa, un dato que permanece en las referencias que circulan año con año.

De acuerdo con la reinterpretación digital del corrido, usuarios retoman frases que se vuelven icónicas dentro del relato, entre ellas “nomás a dar una vuelta”, expresión que se adapta a formatos gráficos y virales que multiplican los memes conmemorativos.

Este fenómeno se mantiene de forma constante y consolida a los Memes como una vía contemporánea para resignificar hechos del pasado, donde música, memoria colectiva y cultura digital se entrelazan y sostienen la conversación pública.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

