“El Mencho” ordenó ataque contra Ciro Gómez Leyva, revela sicario

La Fiscalía General de la República (FGR) hizo una fuerte revelación sobre el caso del atentado del periodista Ciro Gómez Leyva, al señalar que uno de los sicarios confesó que fue ordenado por el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes.

Ricardo Sánchez Pérez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), mencionó que algunos de los miembros de la mencionada célula criminal estuvieron en un campo de adiestramiento en Jalisco. El líder era hombre originario de Colombia y apodado “El Primo”.

Todo esto ocurrió luego de que se llevaran a cabo las dos audiencias en contra de los detenidos por el atentado en el año 2022, donde se dictó sentencia de 14 años de prisión a Héctor Eduardo Martínez Jiménez (El Bart), autor material, y 12 años de prisión a Pedro Francisco Gómez Jaramillo (El Pool), quien fue el que le cerró el paso al conductor de noticias.

El funcionario de la Fiscalía leyó la declaración que hizo uno de los sicarios

Según información obtenida por Milenio, durante las diligencias judiciales del caso del atentado contra Gómez Leyva, un fiscal reveló que varios implicados recibieron adiestramiento.

De acuerdo con la declaración de “El Bart”, los sicarios se reunieron en casa de Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, quien les indicó que el ataque era “un encargo de El Mencho”.

Posteriormente, “El Bart” fue trasladado a un rancho en Jalisco, usado como centro de entrenamiento, donde recibieron instrucción armada de parte de “El Primo”.

Luego de saberse la sentencia por los dos detenidos que recibieron su sentencia, el periodista habló sobre el tema en sus redes sociales.

“Para Héctor Martínez Jiménez (Bart) y Pool Pedro Gómez Jaramillo, sentenciados hoy a 14 y 12 años, respectivamente, por tratar de matarme: no hay agravio de mi parte, ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra”, escribió en sus redes sociales.