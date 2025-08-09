VIDEO: Menor de edad es arrastrado por la corriente del arroyo El Canalecón, en La Paz, BCS

Un menor de edad fue arrastrado este sábado por la corriente de agua de lluvia que corre por el arroyo El Canalecón, ubicado en bulevar Forjadores y circuito Bledales, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

La emergencia quedó grabada en VIDEO de 22 segundos que realizó una de las personas que se encontraban a la orilla del arroyo El Canalecón y se percató de la riesgosa situación por la que pasaba el menor de edad del otro lado del vado.

En la grabación se ve como al menos seis personas acuden en rescate del niño, destacando el arduo esfuerzo que realizan dos agentes de la Policía Estatal de Baja California Sur que se encontraban vigilando la zona.

Uno de los policías se metió al agua para intentar alcanzar al niño, mientras que a otro se le ve corriendo por fuera del agua para también alcanzarlo.

Conforme el menor se acerca a una caída de agua, un ciudadano que estaba a la orilla del Canalecón de La Paz se percata de la situación y se une al rescate colocándose frente a la corriente del agua y en una rápida acción le extiende la mano al pequeño y evita que siga siendo arrastrado por la corriente.

Esto permitió que uno de los agentes de la Policía de Baja California Sur alcanzara y asegurara al menor por la espalda. Finalmente, en conjunto sacaron del agua al niño, mientras que otras personas llegaron corriendo para ver su estado de salud.

Lee más: Director del Museo de la Ballena advierte riesgos y pide regulación del nado con orcas en BCS

El menor, de quien se desconoce su identidad y vestía camisa roja, fue subido a una patrulla para resguardarlo y realizarle una inspección médica, siendo diagnosticado con laceraciones en distintas partes del cuerpo, no obstante, ¡vivirá para contarlo!

Policía de La Paz emite alerta por crecida de arroyos y vados

Ante las recientes lluvias ocasionadas por la tormenta Ivo en Baja California Sur y la crecida de arroyos y vados, la Policía Municipal de La Paz ha emitido alertas en sus redes sociales sobre la situación actual que se vive en los diversos puntos de riesgo para la población.

Asimismo, han solicitado a los automovilistas que “por favor circule con precaución y atienda las recomendaciones de los oficiales en la vialidad”.