Menor de edad detenido tras agresión armada en Los Olivos

La Mesa de Seguridad informó que un Menor de edad detenido fue asegurado tras un operativo desplegado en la Colonia Los Olivos, luego de un reporte sobre una agresión con arma de fuego en calles de La Paz.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en las calles Emiliano Zapata y Márquez de León, donde se activó un código rojo que movilizó a personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, la PGJE y la Policía Municipal.

En el lugar se tuvo conocimiento de dos personas lesionadas, de 42 y 47 años, con impactos de proyectil de arma de fuego. Ambas fueron trasladadas al Hospital Juan María de Salvatierra para recibir atención médica especializada.

Como parte del despliegue de búsqueda, las corporaciones localizaron a un joven de 17 años en la calle Bravo, entre Callejón de Acceso y Calle Urbana. El señalado se identificó como originario de Tijuana, Baja California.

El Menor de edad detenido fue encontrado en posesión de un arma corta calibre 9 milímetros, la cual podría estar relacionada con la agresión ocurrida en la Colonia Los Olivos.

La PGJE indicó que el joven quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar su relación directa con los hechos y esclarecer la participación de posibles cómplices.