Menor de edad provoca fuerte accidente en la colonia Esterito; dos adolescentes resultan heridas

Un fuerte accidente se registró la noche del viernes en la colonia Esterito, luego de que un menor de edad que conducía un automóvil a gran velocidad perdiera el control del vehículo y se impactara contra una esquina, junto a un puesto de hotdogs donde varias personas se encontraban cenando.

De acuerdo con testigos, el conductor rebasaba dos autos sobre la calle Héroes del 47, cuando el vehículo de adelante intentó girar a la izquierda. En el intento de rebasar, el joven rozó al otro automóvil y perdió el control, estrellándose contra la banqueta y el puesto ambulante.

Afortunadamente, las personas que se encontraban en el lugar alcanzaron a ponerse a salvo, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, dos mujeres adolescentes resultaron lesionadas y fueron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica.

Asimismo, una persona que estuvo a punto de ser atropellada fue atendida en el sitio por una crisis nerviosa.

Elementos de tránsito municipal arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Se informó que el responsable del accidente es menor de edad, por lo que el caso será turnado a las autoridades competentes para el seguimiento legal.

La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de los vehículos involucrados.

