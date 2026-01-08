Menor de diez años se encuentra grave tras parto en Chiapas

Un grave caso registrado en Chiapas encendió alertas sanitarias y judiciales luego de que una menor de 10 años fuera ingresada de emergencia a un hospital de Chiapas, donde tuvo que parir en condiciones de alto riesgo, informaron autoridades estatales.

La paciente permanece en terapia intensiva en el Hospital de las Culturas, unidad adscrita al IMSS Bienestar, ubicada en San Cristóbal de las Casas, tras complicaciones severas derivadas del parto, debido a que su cuerpo no estaba preparado para el proceso.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue trasladada al hospital por un joven de 18 años que aseguró ser su pareja, sin poder acreditar legalmente ningún vínculo, situación que activó los protocolos médicos y de protección a la infancia.

Personal de salud confirmó que el estado de la adolescente es delicado, por lo que permanece bajo vigilancia especializada, mientras equipos multidisciplinarios evalúan las secuelas físicas derivadas del nacimiento del bebé.

Leer más: Jóvenes de Chiapas utilizan actas falsas para migrar al norte del país

Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el embarazo, incluyendo la posible comisión de delitos como violencia sexual, amenazas o abuso contra la menor.

La fiscalía estatal informó que se mantiene atenta a la evolución clínica de la paciente, ya que su condición será clave para definir las acciones legales correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

Medios regionales señalaron que el caso trascendió cuando el parto se complicó y el personal médico detectó inconsistencias en la versión presentada por quien dijo ser su pareja, lo que derivó en la intervención de autoridades de procuración de justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre el estado de salud del bebé, mientras el caso mantiene la atención pública en Chiapas por la gravedad social y legal que representa.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO