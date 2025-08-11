Menor de cuatro años ‘escapa’ de casa y lo hallan deambulando en el Malecón de La Paz

Sucio y deambulando por el malecón de La Paz, Baja California Sur, es como la mañana de este domingo fue localizado un pequeñito de aproximadamente cuatro años de edad.

El niño perdido aún portaba su pijama y estaba descalzo cuando fue ubicado por una mujer de de 60 años de edad cuando caminaba por el malecón de La Paz alrededor de las 7:40 de la mañana de este domingo 10 de agosto.

Aunque la adulta intentó ubicar a la madre del niño en la zona, la búsqueda fue infructuosa, pues mientras el menor de edad jugaba en la playa, la madre aún dormía en casa, se supo después.

Tras un llamado de ayuda, oficiales de la Policía Turística del Ayuntamiento de La Paz llegaron al malecón, a la altura de las calles Álvaro Obregón y 16 de septiembre, para resguardar al menor de edad que estaba extraviado y en calidad de desconocido.

Aproximadamente una hora después, la Policía de La Paz lograron tener contacto con la madre del niño perdido mediante una llamada telefónica.

Ante la situación, la joven de 28 años de edad explicó que no se percató de que el pequeño había salido de casa e incluso sospechó de que alguien le habría abierto la puerta de la vivienda.