Menor acusa a su padre de cobrar y usar su Beca Rita Cetina

Una adolescente del poblado de Malpica, en Concordia, Sinaloa, acusó a su padre de haber cobrado y utilizado durante un año el apoyo económico de la Beca Rita Cetina sin autorización de su madre, tutora legal. El caso fue dado a conocer originalmente por Info 7 mediante un video difundido por la familia.

De acuerdo con la denuncia, el padre y su actual pareja registraron a la menor en la Beca Rita Cetina sin consentimiento de la madre y le hicieron creer que el trámite había sido cancelado. Sin embargo, al revisar el padrón, la tutora confirmó que la joven llevaba un año activa en el programa.

Ante ello, la madre acudió acompañada de la Policía Municipal al domicilio del padre para recuperar la tarjeta del Banco del Bienestar vinculada a la Beca Rita Cetina. Durante el reclamo, la madrastra admitió que tenían el plástico y que usaron el recurso para compras.

El padre finalmente entregó la tarjeta a los agentes en medio de insultos, lo que provocó la intervención de un oficial que le advirtió sobre su detención. La menor recibió directamente la tarjeta correspondiente a la Beca Rita Cetina.

Este programa federal otorga apoyos económicos a estudiantes de educación básica y establece sanciones cuando el dinero es utilizado indebidamente por padres o tutores.

