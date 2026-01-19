Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 19 de Enero, 2026
Seguridad

Menor acusa a su padre de cobrar y usar su Beca Rita Cetina

El padre registró a la menor sin permiso y utilizó el apoyo durante un año. La madre recuperó la tarjeta con apoyo policial.
19 enero, 2026
0
32
Padre cobra durante un año la Beca Rita Cetina de su hija en Sinaloa

IMG: Info 7

Una adolescente del poblado de Malpica, en Concordia, Sinaloa, acusó a su padre de haber cobrado y utilizado durante un año el apoyo económico de la Beca Rita Cetina sin autorización de su madre, tutora legal. El caso fue dado a conocer originalmente por Info 7 mediante un video difundido por la familia.

De acuerdo con la denuncia, el padre y su actual pareja registraron a la menor en la Beca Rita Cetina sin consentimiento de la madre y le hicieron creer que el trámite había sido cancelado. Sin embargo, al revisar el padrón, la tutora confirmó que la joven llevaba un año activa en el programa.

Ante ello, la madre acudió acompañada de la Policía Municipal al domicilio del padre para recuperar la tarjeta del Banco del Bienestar vinculada a la Beca Rita Cetina. Durante el reclamo, la madrastra admitió que tenían el plástico y que usaron el recurso para compras.

El padre finalmente entregó la tarjeta a los agentes en medio de insultos, lo que provocó la intervención de un oficial que le advirtió sobre su detención. La menor recibió directamente la tarjeta correspondiente a la Beca Rita Cetina.

Este programa federal otorga apoyos económicos a estudiantes de educación básica y establece sanciones cuando el dinero es utilizado indebidamente por padres o tutores.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

EtiquetasBeca Rita CetinaSinaloa
