Tres menores de la Casa Cuna siguen desaparecidas en La Paz

La desaparición de menores en la Casa Cuna de La Paz preocupa a autoridades y ciudadanía. La institución, ubicada en la colonia 8 de Octubre, se encuentra en el centro de cuestionamientos debido a casos recientes.

El 24 de septiembre se reportó la salida de Guadalupe Ángel (17), Kathleen (16) y Heidy Guadalupe (13). Horas después, las tres adolescentes fueron localizadas.

Sin embargo, el caso más grave ocurrió el 21 de septiembre. Ese día, cinco jóvenes también a cargo de la institución fueron reportadas como no localizadas. Hasta hoy, Margarita (13), Eréndira Kristal (17) y Yuliana (14) siguen desaparecidas.

En total, tres menores permanecen sin ser ubicadas tras haber estado en resguardo de la Casa Cuna.

La situación ha generado inquietud social y cuestionamientos hacia la institución, mientras las autoridades estatales aún no emiten un posicionamiento oficial.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en lo que va de 2025 se han activado 19 cédulas de búsqueda por desaparición de menores vinculadas a la Casa Cuna.

En el ámbito estatal, este año se han emitido 116 cédulas del Protocolo Alba por desaparición de mujeres, de las cuales 73 corresponden a menores de edad; es decir, más del 60%.

La Paz concentra la mayor incidencia con 61 reportes en lo que va del año.