Menores de edad son retornados a Chiapas por SEDIF

Un grupo de trece menores de edad originarios del estado de Chiapas será trasladado de manera segura a su lugar de origen tras ser localizado en el puerto de Pichilingue, en Baja California Sur, sin la compañía de un tutor.

Los adolescentes, con edades de entre 15 y 17 años, fueron detectados por personal de la Secretaría de Marina, que al solicitarles documentación comprobó que no viajaban acompañados por un adulto responsable. Ante ello, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para garantizar su protección.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), estableció contacto con la Secretaría de Gobernación y con el Sistema Nacional DIF, a fin de iniciar las gestiones necesarias para el retorno seguro.

De acuerdo con el reporte oficial, la titular del SNDIF, María del Rocío García Pérez, intervino para coordinar el proceso de repatriación interna y asegurar que los jóvenes contaran con acompañamiento institucional durante todo el trayecto.

El traslado fue posible gracias al apoyo del procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Chiapas, Freddy Vázquez Méndez, y del secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien puso a disposición una aeronave para facilitar el regreso inmediato.

Las autoridades señalaron que los jóvenes fueron catalogados como Retornados, en atención a los protocolos de protección a la infancia, con el objetivo de garantizar su bienestar físico y emocional.

El Gobierno de México y el de Baja California Sur destacaron que estas acciones reflejan el compromiso institucional con la protección integral de la niñez y adolescencia, priorizando en todo momento la seguridad de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) confirmó que mantendrá comunicación con el DIF estatal de Chiapas para dar seguimiento al caso y garantizar la reintegración segura de los adolescentes a sus familias.